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12:02, 14 октября 2022Россия

В ЛНР сообщили о 35 тысячах бойцов ВСУ на сватовском направлении

Посол ЛНР Мирошник сообщил о 35 тысячах бойцов ВСУ на сватовском направлении

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На сватовском направлении сконцентрировано до 35 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

По его словам, в ближайшее время не исключена попытка прорыва группировки. «Сейчас американцы требуют бросить их в бой», — заметил дипломат.

Мирошник добавил, что Вашингтону нужны победы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. «Их вбросы в вооружение Украины — это вложения в предвыборную кампанию демократов», — заключил он.

Ранее о планах наступления украинской армии на запорожском и лиманском направлениях заявил источник в силовых структурах республики. По его словам, в настоящее время союзные силы работают авиацией и артиллерией по местам наибольшей концентрации противника на данных участках фронта.

14 октября член главного совета администрации региона Владимир Рогов докладывал об «очень большом напряжении» на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Он заявил о необходимости дополнительной готовности к провокациям и попыткам прорыва, отметив, что войска находятся во всеоружии.

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Варвара Кошечкина
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