«Облаву» на жителей петербургского ЖК сняли на видео

Baza опубликовала видео «облавы» на резервистов в ЖК в Санкт-Петербурге

Жительница жилого комплекса в Санкт-Петербурге сняла на видео «облаву», которую устроили на проживающих там резервистов. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи видно, как на первом этаже подъезда стоят женщина в полицейской форме и двое мужчин в штатском с повестками в руках. По словам оператора, выходящих из квартир мужчин караулят с 7:30 утра. На просьбу местной жительницы представиться и объяснить причины своего присутствия в ЖК неизвестные отвечают отказом и просят перестать снимать. «Успокойтесь и идите своей дорогой, — говорит один из мужчин в гражданской одежде. — Если вы не согласны, можете написать заявление».

В сети появились кадры подобных «облав» и в других ЖК Санкт-Петербурга. На снятых очевидцами фотографиях видно, как неизвестные люди в штатском в сопровождении полиции ждут, когда мужчины выйдут из своих квартир, и вручают им повестки в военкомат.

Ранее член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов рассказал, что таким же образом резервистов караулят и в Москве. По его словам, у метро «Щелковская» полиция «хватала всех без разбора».

На эту ситуацию отреагировал сенатор Совфеда Андрей Клишас. Он подчеркнул, что, если информация подтвердится, «действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы", должна быть дана правовая оценка».