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12:11, 14 октября 2022Россия

В Совфеде высказались об ограничениях для подлежащих мобилизации россиян

Сенатор Клишас заявил, что никаких законных ограничений для подлежащих мобилизации нет

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России не вводились никакие ограничения в отношении граждан, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале.

«Никаких законных ограничений прав граждан в стране не вводилось, все конституционные права и гарантии, в том числе на свободу передвижения, действуют в полном объеме», — написал сенатор.

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Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что у станций метро в Москве резервистам вручают повестки. Он рассказал, что один из таких случаев произошел у станции «Щелковская» — там, по его утверждению, сотрудники полиции «хватали всех без разбора». Кабанов сообщил, что намерен просить главу СПЧ Валерия Фадеева обратиться в органы прокуратуры.

Позднее Клишас призвал разобраться с «облавами» у столичных станций в метро. Он заявил, что каждый случай должен быть проверен, также нужно дать оценку должностным лицам, которые стали инициаторами этих действий.

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Анастасия Шейкина
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