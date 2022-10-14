В Совфеде высказались об ограничениях для подлежащих мобилизации россиян

Сенатор Клишас заявил, что никаких законных ограничений для подлежащих мобилизации нет

В России не вводились никакие ограничения в отношении граждан, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале.

«Никаких законных ограничений прав граждан в стране не вводилось, все конституционные права и гарантии, в том числе на свободу передвижения, действуют в полном объеме», — написал сенатор.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что у станций метро в Москве резервистам вручают повестки. Он рассказал, что один из таких случаев произошел у станции «Щелковская» — там, по его утверждению, сотрудники полиции «хватали всех без разбора». Кабанов сообщил, что намерен просить главу СПЧ Валерия Фадеева обратиться в органы прокуратуры.

Позднее Клишас призвал разобраться с «облавами» у столичных станций в метро. Он заявил, что каждый случай должен быть проверен, также нужно дать оценку должностным лицам, которые стали инициаторами этих действий.

