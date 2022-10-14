Саудовская Аравия бесплатно впустит болельщиков из Катара

Власти Саудовской Аравии решили бесплатно пускать к себе из Катара болельщиков по Fan ID

Власти Саудовской Аравии решили бесплатно пускать к себе из Катара болельщиков чемпионата мира по футболу, у которых имеется удостоверения болельщика Hayya card. Об этом сообщает РИА Новости.

Катарская Fan ID, которая называется Hayya card, необходима болельщикам не только для посещения матчей чемпионата мира, но и въезда в страну. Уточняется, что все расходы по оформлению электронной визы для болельщиков Саудовская Аравия возьмет на себя.

В августе сообщалось, что туристы, не обладающие видом на жительство, с начала ноября смогут въехать на территорию Катара только при наличии удостоверения болельщика чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Рейтинг участников чемпионата мира 2022 года в Катаре возглавила сборная Бразилии.