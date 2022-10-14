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16:58, 14 октября 2022Спорт

Финская хоккеистка рассказала о конфликте в баре во время Олимпиады-2014 в Сочи

Финская хоккеистка Рятю рассказала, что ее выгнали из бара во время Игр в Сочи в 2014 году
Ноора Рятю

Ноора Рятю. Фото: David W. Cerny / Reuters

Голкипер сборной Финляндии по хоккею Ноора Рятю рассказала о конфликте в баре во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Ее слова приводит Helsingin Sanomat.

Спортсменка призналась, что после поражения от сборной Швеции в четвертьфинале они с командой выпили и стали вести себя агрессивно. «Я отказалась платить за разбитый стакан, в результате чего охранники достали меня из туалета и вышвырнули», — сказала хоккеистка. Она добавила, что это был первый и последний раз, когда ее выгнали из бара.

Рятю играет за национальную сборную с 2006 года. В ее активе две бронзы Олимпийских игр (2010, 2018) и три бронзы чемпионатов мира (2008, 2009, 2011).

5 июля бывший вратарь уфимского «Салавата Юлаева» финн Юхо Метсола рассказал о выступлении в Континентальной хоккейной лиге. «Нашей семье было хорошо в России, о нас здорово заботились. В целом русские люди очень приятные», — описал отношение к стране хоккеист.

Ксения Курашкина
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