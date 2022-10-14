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19:01, 14 октября 2022Спорт

Основатель клуба РПЛ «Факел» умер в возрасте 87 лет

Основатель воронежского клуба РПЛ «Факел» Виктор Скачилов умер в возрасте 87 лет
Виктор Скачилов

Виктор Скачилов. Фото: fakelfc.ru

Доктор технических наук и основатель воронежского футбольного клуба «Факел» Виктор Скачилов умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте команды.

Причина смерти Скачилова не сообщается. Представители клуба выразили соболезнования его родным и близким, а также всем болельщикам «Факела».

По итогам сезона-2021/2022 Первой лиги «Факел» занял второе место в турнирной таблице с 74 очками. Благодаря этому воронежская команда смогла напрямую выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В турнирной таблице текущего сезона РПЛ «Факел» занимает 12-е место. В активе команды десять очков. Следующую игру воронежские футболисты проведут в гостях — 15 октября им предстоит выйти на поле против «Химок».

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Дарья Коршунова
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