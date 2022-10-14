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21:31, 14 октября 2022Спорт

«Ростов» проиграл «Уралу» в матче РПЛ

«Ростов» проиграл «Уралу» со счетом 1:2 в матче РПЛ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Ростов» проиграл «Уралу» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились нападающий Лазар Ранджелович и полузащитник Рай Влут. На счету Романа Тугарева из «Ростова» реализованный пенальти.

Победа позволила «Уралу» подняться на 11-е место в турнирной таблице. На счету екатеринбургской команды 13 очков. «Ростов» с 25 очками сохранил вторую позицию.

В следующем туре 22 октября «Ростов» сыграет в гостях с воронежским «Факелом». «Урал» 24 октября примет самарский клуб «Крылья Советов».

Дарья Коршунова
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