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19:17, 14 октября 2022Бывший СССР

СБУ преградила дорогу уклонистам

СБУ сообщила об устранении четырех каналов выезда украинских уклонистов от призыва

Фото: Bernat Armangue / AP

Служба безопасности Украины (СБУ) устранила четыре незаконных канала выезда украинских уклонистов от призыва. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«СБУ ликвидировала еще четыре канала нелегального выезда уклонистов, не желавших защищать Украину. В результате следственно-оперативных действий в Днепре, в Одесской и Закарпатской областях задержаны восемь организаторов нелегальных трафиков», — говорится в заявлении.

По информации следствия, организаторы давали гарантии за деньги, что вне установленных пунктов контроля или с помощью поддельных документов они осуществят переправку за территорию республики. Как утверждает СБУ, оплата за услуги составляла от 1,8 до 7 тысяч долларов. Сумма зависела от способов незаконного перемещения в другие государства и срочности, уточнили в ведомстве. Отмечается, что подозреваемые находятся под стражей.

Ранее украинским студентам запретили выезд за границу из-за массовой подделки документов. Госпогранслужба Украины ввела данное ограничение из-за большого количества желающих незаконно покинуть страну и избежать мобилизации. Позже в офисе украинского президента Владимира Зеленского допустили возможность призыва в армию студентов.

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Кристина Есикова
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