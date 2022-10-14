СБУ преградила дорогу уклонистам

СБУ сообщила об устранении четырех каналов выезда украинских уклонистов от призыва

Служба безопасности Украины (СБУ) устранила четыре незаконных канала выезда украинских уклонистов от призыва. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«СБУ ликвидировала еще четыре канала нелегального выезда уклонистов, не желавших защищать Украину. В результате следственно-оперативных действий в Днепре, в Одесской и Закарпатской областях задержаны восемь организаторов нелегальных трафиков», — говорится в заявлении.

По информации следствия, организаторы давали гарантии за деньги, что вне установленных пунктов контроля или с помощью поддельных документов они осуществят переправку за территорию республики. Как утверждает СБУ, оплата за услуги составляла от 1,8 до 7 тысяч долларов. Сумма зависела от способов незаконного перемещения в другие государства и срочности, уточнили в ведомстве. Отмечается, что подозреваемые находятся под стражей.

Ранее украинским студентам запретили выезд за границу из-за массовой подделки документов. Госпогранслужба Украины ввела данное ограничение из-за большого количества желающих незаконно покинуть страну и избежать мобилизации. Позже в офисе украинского президента Владимира Зеленского допустили возможность призыва в армию студентов.

