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03:13, 14 октября 2022Мир

Трамп высказался о вызове на допрос по делу о штурме Капитолия

Экс-президента США Трампа возмутило решение о вызове на допрос по делу о штурме Капитолия
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп возмутился из-за решения комитета Палаты представителей США вызвать его для дачи показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Трампа в социальной сети Truth Social.

«Почему они ждали до самого конца, до последних мгновений своего последнего заседания? Потому, что этот комитет потерпел полный крах и призван был служить лишь дальнейшему расколу нашей страны, у которой, между прочим, и так дела идут очень плохо», — высказался Трамп, раскритиковав решение комитета.

По мнению Трампа, спецкомитет Палаты представителей «умышленно не стал расследовать масштабные махинации с голосами избирателей на президентских выборах 2020 года», на которых республиканец потерпел поражение.

Ранее комитет Палаты представителей США единогласно проголосовал за направление повестки бывшему президенту Дональду Трампу для дачи показаний в рамках расследования по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

7 октября сотрудники министерства юстиции США потребовали у адвокатов бывшего президента страны Дональда Трампа вернуть все оставшиеся документы с грифом «секретно». Данные документы Трамп должен был сдать в национальный архив в конце своего президентского срока.

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Юлия Мискевич
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