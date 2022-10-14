Поединок российского бойца в UFC отменили второй раз подряд

Поединок российского бойца Аскара Аскарова в UFC отменили второй раз подряд

Поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Аскара Аскарова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) отменили второй раз подряд. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Аскаров не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории. В команде подтвердили, что бой против американца Брэндона Ройвала не состоится.

9 июля сообщалось, что поединок Аскарова против американца Алекса Переса в рамках UFC был отменен. Бой должен был состояться 16 июля на турнире в Нью-Йорке. Отмечалось, что Аскаров снялся с поединка, но причины его решения не сообщались. Изначально бойцы должны были подраться в июле 2021 года, но россиянин получил травму руки.

26 марта Аскаров потерпел первое поражение в карьере. Он уступил судейским решением новозеландцу Каю Кара-Франсу. За карьеру в ММА Аскаров одержал 14 побед, еще один поединок с его участием закончился ничьей.