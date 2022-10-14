В российском регионе вернули семь ошибочно мобилизованных мужчин

В Дагестане вернулись домой семь ошибочно мобилизованных мужчин

Семь ошибочно мобилизованных жителей Дагестана вернулись домой. Об этом со ссылкой на пресс-службу Общероссийского народного фронта (ОНФ) в российском регионе пишет ТАСС.

«Штабу помощи ошибочно мобилизованным гражданам, действующему при региональном отделении Народного фронта в Дагестане, удалось добиться отмены мобилизации для семи граждан», — сообщили в организации и добавили, что всего в региональный штаб поступило более 350 звонков.

В частности, вернуться к семье смог отец троих малолетних детей из города Избербаш, который ухаживает за отцом-инвалидом первой группы. Активистам также удалось вернуть ошибочно мобилизованного отца двоих детей-инвалидов из Гунибского района и троих студентов-очников из Кизляра.

Ранее в октябре стало известно, что в Дагестане проверят работу военных комиссариатов, которые отправляли повестки умершим и инвалидам. Местный прокурор Алексей Ежов пообещал изучить каждый факт индивидуально.

О начале частичной мобилизации в России президент Владимир Путин сообщил 21 сентября. Он заверил, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

На этапе реализации был допущен ряд ошибок — призывали граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. 29 сентября Путин потребовал разобраться с этими недочетами, и впредь их не допускать. По его словам, каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно.