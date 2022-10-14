Появилась угроза затопления Херсона после попытки наступления ВСУ
После попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правый берег Херсона появилась угроза затопления территории. Об этом сообщил в Telegram первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
По данным Турчака, Вооруженные силы России продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону. Однако, по его словам, необходим выезд местных жителей в другие территории, «чтобы обеспечить максимальную безопасность людей». Он предупредил о возможных потерях среди мирного населения при несоблюдении этой рекомендации.
Ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Украина под предлогом восстановления энергоснабжения хочет добиться прорыва каховской дамбы. В настоящее время есть реальная угроза подтопления Херсонщины, отметил он. По его словам, тревогу вызывает усиленная работа Вооруженных сил Украины по ГЭС в районе Каховки на Днепре.
До этого власти Херсона призвали жителей выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных. 13 октября Стремоусов сообщил, что эвакуации в регионе «нет и быть не может», отказавшись называть так просьбу о выезде жителей в другие субъекты России.