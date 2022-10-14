Появилась угроза затопления Херсона после попытки наступления ВСУ

Турчак сообщил об угрозе затопления на правом берегу Херсона после попытки наступления ВСУ

После попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правый берег Херсона появилась угроза затопления территории. Об этом сообщил в Telegram первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По данным Турчака, Вооруженные силы России продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону. Однако, по его словам, необходим выезд местных жителей в другие территории, «чтобы обеспечить максимальную безопасность людей». Он предупредил о возможных потерях среди мирного населения при несоблюдении этой рекомендации.

Ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Украина под предлогом восстановления энергоснабжения хочет добиться прорыва каховской дамбы. В настоящее время есть реальная угроза подтопления Херсонщины, отметил он. По его словам, тревогу вызывает усиленная работа Вооруженных сил Украины по ГЭС в районе Каховки на Днепре.

До этого власти Херсона призвали жителей выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных. 13 октября Стремоусов сообщил, что эвакуации в регионе «нет и быть не может», отказавшись называть так просьбу о выезде жителей в другие субъекты России.

