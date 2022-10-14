Президент Путин заявил об отсутствии сожалений из-за проведения спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии сожалений из-за проведения спецоперации на Украине. По мнению главы государства, решение было правильным и своевременным. Трансляция его выступления на пресс-конференции в Астане велась на платформе «Смотрим».

Глава государства пояснил, что происходящее сейчас на Украине малоприятно. «Все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия не ставит перед собой задачу уничтожить Украину.

В ходе пресс-конференции Путин также сообщил, что Москва всегда говорила о готовности к переговорам с Киевом. Глава государства указывал, что, если Украина созреет, будут востребованы посреднические усилия тех, кто их сейчас предлагает.

До этого о готовности стать посредником в российско-украинских переговорах объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.