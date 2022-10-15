Канада захотела исключить Россию из МВФ и G20

Вице-премьер Канады Фриланд: Россия не должна присутствовать на встречах МВФ и G20

Канада захотела исключить Россию из Международного валютного фонда (МВФ) и «Большой двадцатки» (G20). В частности, к этому призвала вице-премьер североамериканской страны Христя Фриланд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что действующий заместитель премьер-министра и министр финансов выразила свое несогласие с присутствием российских официальных лиц в МВФ и Группе Всемирного банка. Она заявила, что заседания МВД и Всемирного банка являются встречами «пожарных», министров и глав финансовых организаций, которые ищут способы защиты мировой экономики. «Россия сейчас является поджигателем. Россия не должна была присутствовать на встречах МВФ. Поджигателям не место на встречах пожарных», — сказала Фриланд, которая является этнической украинкой.

При этом политик признала, единственное, что Канада может сделать, чтобы исключить Россию из МВФ или «Большой двадцатки» — это публично осудить российского президента Владимира Путина за его решение начать спецоперацию на Украине. Она также отметила, что прекращение Россией спецоперации на Украине стало бы шагом, который устранит серьезные потрясения в мирровой экономике, нехватку продовольствия и поможет с высокой стоимостью энергоресурсов в большей части мир. «Канада будет продолжать привлекать Россию к ответственности, и мы продолжим осуждать ее абсолютно предосудительные военные преступления на Украине», — заключила Фриланд.

16 сентября Путин подтвердил участие России в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, но оставил под вопросом собственное присутствие на мероприятии. «Я посмотрю, на Бали я бывал, там место хорошее, красивое, но дело не в красоте, посмотрим, как будут дела у нас в стране идти в экономике», — заявил российский лидер журналистам. Позднее, 14 октября, Путин признался, что окончательно не определился по поводу личного присутствия на Бали. Вашингтон призвал президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит G20, если на него приедет российский президент. Тем не менее в Белом доме оставили за Зеленским право выбрать формат присутствия.