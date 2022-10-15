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16:50, 15 октября 2022Спорт

Теннисист Медведев стал отцом

Российский теннисист Даниил Медведев стал отцом, у него родилась дочь Алиса

Фото: @medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказал, что стал отцом.

Жена 26-летнего спортсмена Дарья родила девочку. Ее назвали Алиса. «Добро пожаловать в мир, малышка», — написал Медведев.

Даниил и Дарья поженились в 2018 году. Супруга спортсмена также профессионально занималась теннисом, однако в 18 лет получила три травмы и завершила карьеру.

Медведев занимает четвертое место в текущем рейтинге лучших теннисистов мира. Он возглавлял список Ассоциации теннисистов-профессионалов на протяжении 16 недель с перерывом, что является рекордом среди российских спортсменов. На счету спортсмена победа на US Open в 2021 году.

Анастасия Борисова
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