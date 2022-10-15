Оливейру сравнили с Нурмагомедовым

Тренер бойца Волкановски Хикман заявил, что Оливейра близок к наследию Нурмагомедова

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алекса Волкановски Фрэнк Хикман сравнил бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Чарльза Оливейру с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова доступны на Submission Radio.

«Сейчас всех волнует то, что делает Чарльз. Он в ударе, уничтожает своих соперников одного за другим и уже добился впечатляющих успехов. Оливейра близок к наследию Хабиба», — заявил специалист. Он отметил, что некоторые бойцы добиваются успеха только на поздних этапах карьеры.

23 октября 32-летний Оливейра проведет поединок против россиянина Ислама Махачева. Спортсмены поспорят за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

Всего в активе Оливейры 30 боев в UFC, восемь поражений и 21 победа. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.