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20:31, 15 октября 2022Спорт

Оливейру сравнили с Нурмагомедовым

Тренер бойца Волкановски Хикман заявил, что Оливейра близок к наследию Нурмагомедова

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алекса Волкановски Фрэнк Хикман сравнил бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Чарльза Оливейру с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова доступны на Submission Radio.

«Сейчас всех волнует то, что делает Чарльз. Он в ударе, уничтожает своих соперников одного за другим и уже добился впечатляющих успехов. Оливейра близок к наследию Хабиба», — заявил специалист. Он отметил, что некоторые бойцы добиваются успеха только на поздних этапах карьеры.

23 октября 32-летний Оливейра проведет поединок против россиянина Ислама Махачева. Спортсмены поспорят за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

Всего в активе Оливейры 30 боев в UFC, восемь поражений и 21 победа. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.

Дарья Коршунова
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