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15:01, 15 октября 2022Спорт

Хоккеист НХЛ упал ухом на конек соперника

Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Карпентер упал ухом на конек соперника в матче НХЛ

Фото: David Zalubowski / AP

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Карпентер упал ухом на конек защитника «Виннипег Джетс» Дилана Демело в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает CBS.

Инцидент произошел во втором периоде. Карпентер ударился о борт и неудачно упал на соперника. Он доиграл эпизод и после этого отправился в раздевалку за медицинской помощью. Хоккеист получил сильный порез уха, который сопровождался обильным кровотечением. Он не вернулся на лед до конца встречи.

Матч завершился победой «Виннипега» со счетом 4:1. В следующем матче «Рейнджерс» 18 октября примет «Анахайм Дакс», «Виннипег» в этот же день на выезде сыграет с «Даллас Старс».

12 октября в молодежной команде «Салавата Юлаева» «Толпар» рассказали, что скорая помощь отказалась везти хоккеиста команды Дмитрия Табатадзе в больницу. Спортсмен получил травму во время игры, однако работники частной скорой помощи, дежурившей на матче, не повезли хоккеиста в травмпункт, сославшись на то, что до окончания их работы осталось 15 минут.

Анастасия Борисова
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