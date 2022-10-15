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10:56, 15 октября 2022Мир

МИД России заявил о поражении проекта НАТО на Украине

Замглавы МИД России Грушко заявил, что у НАТО не вышло превратить Украину в «анти-Россию»
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: РИА Новости

У НАТО не вышло осуществить свой проект на Украине по превращению страны в «анти-Россию». Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.

«НАТО уже потерпела поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в "анти-Россию"», — сказал сотрудник ведомства, ответив на слова генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что поражение Украины будет равнозначно поражению НАТО.

По его словам, после решения альянса в 2007 году принять Грузию и Украину Москве стало понятно, что НАТО «закладывает мину замедленного действия» в основу европейской безопасности. Грушко подчеркнул, что еще тогда Россия предупреждала о возможной детонации этого решения.

Ранее генсек альянса подтвердил, что НАТО обязуется защищать своих партнеров в соответствии с пятой статьей своего устава. При этом он подчеркнул, что Украина не является членом альянса, однако организация все равно будет помогать Киеву в ведении военного конфликта, «но не более».

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Виктория Кондратьева
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