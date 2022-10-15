Саудовская Аравия выделит Украине 400 миллионов долларов на гумпомощь

Saudi Press Agency: Саудовская Аравия выделит Украине 400 миллионов долларов на гумпомощь

Саудовская Аравия выделит Украине гуманитарную помощь в размере 400 миллионов долларов, сообщает государственное агентство Saudi Press Agency.

В пятницу, 14 октября, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как уточнило издание, лидер Украины поблагодарил принца за «готовность продолжать посреднические усилия в разрешении кризиса».

«Президент также выразил благодарность и признательность его королевскому высочеству за решение руководства Саудовской Аравии предложить Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

В разговоре с Зеленским Мухаммед бен Сальман Аль Сауд уточнил, что Саудовская Аравия поддерживает деэскалацию. Он также выразил готовность стать посредником в разрешении конфликта.

Ранее Зеленский по итогам телефонного разговора рассказал об обещании Эр-Рияда помочь Украине.