54-летний Тактаров назвал секрет своей физической формы

Бывший боец MMA Олег Тактаров назвал способ «прилично выглядеть» в 54 года

Ветеран смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) назвал секрет своей физической формы.

Бывший спортсмен показал свои фотографии в 32 и 54 года. «Вернуться в молодую кожу и метаболизм невозможно, но прилично выглядеть можно… Надо только убрать сахар и быстрые углеводы и продолжать делать, что делал», — заявил он. При этом Тактаров подчеркнул, что необходимо тренироваться медленнее, избегая крайних положений суставов.

Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал победителем одного из них, одержав победу над Тэнком Эбботом в финале UFC 6: Clash of the Titans в 1995 году.

24 сентября российский боец MMA Александр Емельяненко поделился секретом похудения. По словам 41-летнего спортсмена, он сбросил 23,5 килограмма благодаря здоровому питанию и тренировкам.