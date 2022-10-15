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22:00, 15 октября 2022Бывший СССР

Зеленский рассказал о тяжелой ситуации для ВСУ в Донбассе

Зеленский рассказал о тяжелой ситуации для ВСУ на артемовском направлении в Донбассе

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Для Вооруженных сил Украины в Донбассе сейчас складывается тяжелая ситуация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях — особенно бахмутское направление (украинское название города Артемовска - прим. «Ленты.ру»), где в последние дни держим позиции», — сказал он.

Ранее Mash сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) прорвали оборону ВСУ около Артемовска. По информации канала, российские военные закрепились на окраине — в Иванграде.

Также российские военные начали эвакуацию жителей районов Артемовска и Соледара и ряда освобожденных сел, находящихся под их контролем. Заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар уточнил, что людей эвакуируют в Первомайск, откуда в течение нескольких дней переправляют в ДНР. «Люди в этих населенных пунктах находились в тяжелом состоянии, так как ни света, ни воды у них уже не было. Продуктов питания оставались запасы небольшие», — добавил он.

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Марина Совина
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