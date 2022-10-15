Экономист дал прогноз по изменению курса валют

Экономист Григорьев усомнился в падении курса до 80 рублей за доллар

В ближайшее время не стоит ожидать сильных колебаний курса валют и резкого ослабления рубля. Для таких изменений сейчас нет никаких предпосылок. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он дал свой прогноз по ситуации с курсом валют.

Резкое изменение курса валют не грозит по той простой причине, что принципиально ситуация не меняется, объяснил экономист.

«Сейчас курсовое соотношение доллара и евро определяется торговым балансом — соотношением экспорта и импорта. Импорт в Россию упал, сейчас часть импорта, который шел из Западной Европы, поменялась на импорт европейских товаров, но через другие маршруты, на так называемый параллельный импорт. Хотя по мере роста импорта рубль будет слабеть, но не радикально. Будет слабеть просто за счет роста спроса со стороны импортеров», — сказал Владимир Григорьев.

Я не думаю, что доллар будет по 80, это почти нереально. Должны произойти какие-то очень серьезные вещи, чтобы это случилось. Главное — это торговый баланс Владимир Григорьев кандидат экономических наук

С начала октября американская и европейская валюты укрепились по отношению к рублю. По мнению Владимира Григорьева, это связано со слухами о санкциях против главного российского института, который занимается расчетами, — Национального клирингового центра.

«Это сильное падение, я не думаю, что оно будет отыграно полностью в ближайшее время. Пока по мере увеличения импорта, даже параллельного, рубль будет слабеть, потому что укрепление рубля отчасти носит искусственный характер. Но радикального ослабления, как мы наблюдали в предыдущие годы, не будет. Рост спроса на иностранную валюту в стране упадет, рубль будет слабеть, но не радикально», — считает он.

Максимальное значение, до которого может ослабнуть [рубль], — это то значение, которое несколько месяцев назад озвучивали в российском правительстве, — 72-73 рубля за доллар. Но я думаю, что даже и до этого дело может не дойти. Может быть 65-67, но и это не будет так просто Владимир Григорьев кандидат экономических наук

По данным Центрального банка , курс доллара на 15 октября составил 63,06 рубля, евро — 62,47 рубля.

Ранее финансовый аналитик Александр Джиоев рассказал «Ленте.ру», что причин для устойчивого ослабления рубля нет.