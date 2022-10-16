Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Крылья Советов
Сегодня
14:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Трактор
Сегодня
14:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Пари Нижний Новгород
Сегодня
16:30 (Мск)
Зенит
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
ХК Сочи
Сегодня
17:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|11-й тур
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
09:16, 16 октября 2022Спорт

Пас Овечкина помог «Вашингтону» одержать первую победу в сезоне НХЛ

Пас Александра Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу над «Монреалем» в матче НХЛ

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 3:1. Одержать первую победу в новом сезоне хозяевам помог российский форвард Александр Овечкин, на счету которого голевой пас. Это первое результативное действие нападающего за три матча. Передачу также совершил другой российский хоккеист в составе столичной команды Евгений Кузнецов.

14 октября стало известно, что Овечкин на старте сезона-2022/2023 показал худшую результативность за всю карьеру в лиге. В первых двух мачтах капитан «Вашингтона» не набрал очков. Показатель полезности форварда по итогам этих встреч составил «-3».

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Губернатор Гладков отреагировал на теракт на полигоне в Белгородской области
Папа Римский заявил о необходимости реформ международных организаций
Назван способ сохранения еврейских традиций после Великой Отечественной войны
Пас Овечкина помог «Вашингтону» одержать первую победу в сезоне НХЛ
ПВО России побила рекорд по дальности поражения
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами HIMARS
Врач предупредила о возможном отсутствии симптомов при поражении печени
Паромная переправа через Керченский пролив возобновила работу
В Китае открылся XX съезд Коммунистической партии
Четверть стран Евросоюза восстановила торговлю с Россией до зимнего уровня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.