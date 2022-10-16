Пас Овечкина помог «Вашингтону» одержать первую победу в сезоне НХЛ

Пас Александра Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу над «Монреалем» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 3:1. Одержать первую победу в новом сезоне хозяевам помог российский форвард Александр Овечкин, на счету которого голевой пас. Это первое результативное действие нападающего за три матча. Передачу также совершил другой российский хоккеист в составе столичной команды Евгений Кузнецов.

14 октября стало известно, что Овечкин на старте сезона-2022/2023 показал худшую результативность за всю карьеру в лиге. В первых двух мачтах капитан «Вашингтона» не набрал очков. Показатель полезности форварда по итогам этих встреч составил «-3».

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).