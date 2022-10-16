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03:15, 16 октября 2022Мир

Конгрессмен призвал расследовать давление США на Саудовскую Аравию

Fox News: конгрессмен Тиффани потребовал расследовать давление США на Саудовскую Аравию

Фото: Faisal Al Nasser / Reuters

Конгрессмен от Республиканской партии США Том Тиффани потребовал организовать слушание для выяснения действий администрации президента государства Джо Байдена, оказывавшего давление на Саудовскую Аравию. Об этом сообщает издание Fox News.

С таким призывом Тиффани обратился к спикеру палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Основанием для этого послужили попытки американского лидера добиться от Саудовской Аравии отложить снижение нефтедобычи в рамках решения ОПЕК+ до окончания промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре. Конгрессмен настаивает, что необходимо провести расследование для определения конкретных запросов Белого дома относительно добычи нефти, которые тот предъявлял Эр-Рияду и ОПЕК+.

Помимо этого, Тиффани потребовал предоставить расшифровки звонков самого Байдена, вице-президента США Камалы Харрис и других сотрудников администрации президента представителям Саудовской Аравии относительно производства нефти.

Ранее Байден объявил о намерении провести переговоры с Саудовской Аравией на фоне недавнего решения стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. О содержании предстоящего обсуждения он умолчал.

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Варвара Кузьмина
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