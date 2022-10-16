Конгрессмен призвал расследовать давление США на Саудовскую Аравию

Fox News: конгрессмен Тиффани потребовал расследовать давление США на Саудовскую Аравию

Конгрессмен от Республиканской партии США Том Тиффани потребовал организовать слушание для выяснения действий администрации президента государства Джо Байдена, оказывавшего давление на Саудовскую Аравию. Об этом сообщает издание Fox News.

С таким призывом Тиффани обратился к спикеру палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Основанием для этого послужили попытки американского лидера добиться от Саудовской Аравии отложить снижение нефтедобычи в рамках решения ОПЕК+ до окончания промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре. Конгрессмен настаивает, что необходимо провести расследование для определения конкретных запросов Белого дома относительно добычи нефти, которые тот предъявлял Эр-Рияду и ОПЕК+.

Помимо этого, Тиффани потребовал предоставить расшифровки звонков самого Байдена, вице-президента США Камалы Харрис и других сотрудников администрации президента представителям Саудовской Аравии относительно производства нефти.

Ранее Байден объявил о намерении провести переговоры с Саудовской Аравией на фоне недавнего решения стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. О содержании предстоящего обсуждения он умолчал.