В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов встретиться с замгенсеком ООН

Песков заявил об отсутствии у Путина планов встретиться с замгенсеком ООН Гриффитсом

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

«Нет, у президента нет в планах [встречи с Гриффитсом]. По линии министерства иностранных дел», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось о том, что Гриффитс прибыл в Москву для переговоров, на которых будет обсуждаться зерновая сделка. Как отмечал источник ТАСС, все встречи замгенсека в России будут носить закрытый характер.

Зерновой сделкой называют соглашение, подписанное 22 июля в Стамбуле. Оно представляет собой два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый закрепляет обязательства ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов на украинской территории.

О том, что замгенсека ООН собирается с визитом в Москву, стало известно 7 октября. Утверждалось, что Гриффитс планирует встречи в Минобороны и МИД России, в том числе с замглавы министерства иностранных дел Сергеем Вершининым.