Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:01, 16 октября 2022Мир

В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов встретиться с замгенсеком ООН

Песков заявил об отсутствии у Путина планов встретиться с замгенсеком ООН Гриффитсом

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

«Нет, у президента нет в планах [встречи с Гриффитсом]. По линии министерства иностранных дел», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось о том, что Гриффитс прибыл в Москву для переговоров, на которых будет обсуждаться зерновая сделка. Как отмечал источник ТАСС, все встречи замгенсека в России будут носить закрытый характер.

Зерновой сделкой называют соглашение, подписанное 22 июля в Стамбуле. Оно представляет собой два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый закрепляет обязательства ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов на украинской территории.

О том, что замгенсека ООН собирается с визитом в Москву, стало известно 7 октября. Утверждалось, что Гриффитс планирует встречи в Минобороны и МИД России, в том числе с замглавы министерства иностранных дел Сергеем Вершининым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Военкор объяснил покупку Россией иранских ракет
Отказ Байдена от переговоров с Путиным объяснили заботами о выборах
Тодоренко показала процесс кормления новорожденного сына во время репетиций
В Кремле подтвердили совещание Путина с членами Совбеза
В Москве нашли тело пропавшего 14-летнего мальчика
Названы самые бюджетные маршруты путешествий на поезде из Москвы
В Италии сообщили о невиданном энергетическом шоке
В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов встретиться с замгенсеком ООН
Сербия признала зависимость физического существования страны от дружбы с Россией
В Кишиневе начались стычки между полицией и протестующими
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.