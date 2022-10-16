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19:17, 16 октября 2022Спорт

«Реал» обыграл «Барселону» в «эль-класико»

«Реал» победил «Барселону» со счетом 3:1 в чемпионате Испании

Фото: Susana Vera / Reuters

Мадридский «Реал» одержал победу над «Барселоной» в матче девятого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Эль-класико» прошло на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилось со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 12-й минуте счет открыл нападающий «сливочных» Карим Бензема. На 35-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Федерико Вальверде. На 83-й минуте отставание каталонцев сократил хавбек Ферран Торрес. На первой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет во встрече установил полузащитник мадридцев Родриго Гоэс, реализовавший пенальти.

Таким образом, после девяти матчей «Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 25 очков. «Барселона» располагается на втором месте, имея в активе 22 очка.

В следующем матче «Реал» на выезде сыграет с «Эльче» 19 октября, а «Барселона» днем позднее примет «Вильярреал».

Анастасия Борисова
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