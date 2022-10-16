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15:13, 16 октября 2022Спорт

Щербакова описала эмоции после премьеры нового сезона «Ледникового периода»

Анна Щербакова рассказала, что рада присоединиться к съемкам «Ледникового периода»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова описала эмоции после премьеры нового сезона шоу «Ледникового периода», ведущей которого она стала в этом году. Спортсменка высказалась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Очень рада присоединиться к такому большому проекту», — написала спортсменка. Она рассказала, что наблюдала за выходом в эфир первого выпуска вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и серебряной призеркой этапа Гран-при Дарьей Усачевой.

5 октября стало известно, что Щербакова стала третьей ведущей нового сезона «Ледникового периода». 6 и 7 октября вместе с другими ведущими, Алексеем Ягудиным и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, она принимала участие в съемках первых двух серий.

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года. Помимо золота Игр, на счету фигуристки победы в личном и командном чемпионатах мира. Также она трижды выигрывала чемпионат России. Начало сезона-2022/2023 спортсменка пропускает, так как восстанавливается после операции на ноге.

Ксения Курашкина
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