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01:18, 16 октября 2022Бывший СССР

Воздушная тревога зазвучала в центре, на юге и востоке Украины

ТАСС: в центре, на юге и востоке Украины зазвучала воздушная тревога

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Воздушная тревога была объявлена в ночь на 16 октября в центральной, южной и восточных частях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное СМИ.

В частности, сигнал зазвучал в Днепропетровской, Кропивницкой, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Накануне, 15 октября, воздушная тревога звучала по всей Украине, в том числе в Киеве.

10 октября по нескольким регионам Украины прокатилась череда взрывов. Стало известно о взрывах в разных частях Киева, в том числе на улице Владимирской, где располагается здание Службы безопасности Украины (СБУ).

Из-за обстрелов Киева власти украинской столицы приняли решение отменить занятия в местных школах.

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Марина Совина
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