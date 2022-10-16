Воздушная тревога зазвучала в центре, на юге и востоке Украины

ТАСС: в центре, на юге и востоке Украины зазвучала воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в ночь на 16 октября в центральной, южной и восточных частях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное СМИ.

В частности, сигнал зазвучал в Днепропетровской, Кропивницкой, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Накануне, 15 октября, воздушная тревога звучала по всей Украине, в том числе в Киеве.

10 октября по нескольким регионам Украины прокатилась череда взрывов. Стало известно о взрывах в разных частях Киева, в том числе на улице Владимирской, где располагается здание Службы безопасности Украины (СБУ).

Из-за обстрелов Киева власти украинской столицы приняли решение отменить занятия в местных школах.