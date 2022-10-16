Пособница ВСУ заявила, что украинские военные обманом добывают данные для нанесения ударов

Бойцы украинских вооруженных формирований обманом привлекают мирных граждан передавать координаты целей. Об этом РИА Новости рассказала задержанная полицией жительница города Каменка-Днепровская Запорожской области Елена Якупова.

По ее словам, ВСУ используют для этих задач соцсети и мессенджеры. Так, после того, как женщина исполнила их просьбу, под ракетный удар попали общежитие и детский сад. «Я не думаю, что хотели попасть конкретно по нему, но из-за неточности ударили, рядом точно так же по общежитию, где жили мирные люди. Там военных не было», — сказала она.

1 октября российские правоохранители задержали бывшего сотрудника местного МВД в Херсоне. Утверждается, что он передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты для ракетного удара по жилому дому (мужчина заявил, что там жили полицейские). В тот же день в Луганской народной республике также задержали корректировщицу украинских военных. Ее обвиняют в наведении огня на гражданские объекты Новоайдара.