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07:48, 16 октября 2022Россия

Задержанная пособница ВСУ рассказала о ракетных ударах по мирному населению

Пособница ВСУ заявила, что украинские военные обманом добывают данные для нанесения ударов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Бойцы украинских вооруженных формирований обманом привлекают мирных граждан передавать координаты целей. Об этом РИА Новости рассказала задержанная полицией жительница города Каменка-Днепровская Запорожской области Елена Якупова.

По ее словам, ВСУ используют для этих задач соцсети и мессенджеры. Так, после того, как женщина исполнила их просьбу, под ракетный удар попали общежитие и детский сад. «Я не думаю, что хотели попасть конкретно по нему, но из-за неточности ударили, рядом точно так же по общежитию, где жили мирные люди. Там военных не было», — сказала она.

1 октября российские правоохранители задержали бывшего сотрудника местного МВД в Херсоне. Утверждается, что он передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты для ракетного удара по жилому дому (мужчина заявил, что там жили полицейские). В тот же день в Луганской народной республике также задержали корректировщицу украинских военных. Ее обвиняют в наведении огня на гражданские объекты Новоайдара.

Марина Совина
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