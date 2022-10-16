Власти Киева объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве в ночь на 16 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Власти попросили жителей перейти в специальные укрытия, а также следить за новыми сообщениями в канале.

В эту же ночь воздушная тревога была объявлена в центральной, южной и восточных частях Украины, а 15 октября она прозвучала по всей стране, в том числе и в столице.

10 октября, по нескольким регионам Украины прокатилась череда взрывов. Они прогремели в разных частях Киева, в том числе на улице Владимирской, где располагается здание Службы безопасности Украины.