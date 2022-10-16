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02:38, 16 октября 2022Бывший СССР

Власти Киева объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Hannah Wagner / Globallookpress.com

Воздушная тревога объявлена в Киеве в ночь на 16 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Власти попросили жителей перейти в специальные укрытия, а также следить за новыми сообщениями в канале.

В эту же ночь воздушная тревога была объявлена в центральной, южной и восточных частях Украины, а 15 октября она прозвучала по всей стране, в том числе и в столице.

10 октября, по нескольким регионам Украины прокатилась череда взрывов. Они прогремели в разных частях Киева, в том числе на улице Владимирской, где располагается здание Службы безопасности Украины.

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Екатерина Подвигина
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