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20:51, 16 октября 2022Мир

Захарова оценила твит МИД Украины о стремлении Руси в ЕС словами о мухоморах

Захарова: ЕС в 988 году был так же прекрасен, как и дружившая в те годы с Европой Украина

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление украинского министерства иностранных дел, которое ранее рассказало о стремлении князя Владимира к вступлению Киевской Руси в Евросоюз. Свои слова она высказала в Telegram.

Захарова сыронизировала, что ЕС в 988 году был так же прекрасен, как и «Украина, дружившая с Европой в те далекие годы».

«Гуталин, клей, мухоморы или Зеленский заезжал?» — задалась вопросом пресс-секретарь дипведомства.

Ранее МИД Украины опубликовал твит, в котором заявил, что князь Владимир, крестивший Киевскую Русь, желал ее вступления в Евросоюз. «Украина и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС. Мы сегодня стоим за эту идею и защищаем Европу от российской жестокости», — написал МИД в своем аккаунте.

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Антон Похиляк
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