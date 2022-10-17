Выросло число пострадавших из-за крушения Су-34 возле жилых домов в Ейске

Число пострадавших из-за крушения военного Су-34 возле жилых домов в Ейске выросло до 19

Число пострадавших при крушении военного самолета Су-34 возле жилых домов в Ейске Краснодарского края выросло до 19 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Как стало известно, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, среди пострадавших есть трое детей. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что, предварительно, в результате происшествия погибли два человека.

О крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске стало известно вечером 17 октября. В Минобороны рассказали, что у выполнявшего учебно-тренировочный полет судна во время набора высоты загорелся один из двигателей. Оба пилота успели катапультироваться.

В сети также появилось видео с моментом крушения самолета. На записи видно, как воздушное судно падает после яркой вспышки.