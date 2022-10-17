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15:00, 17 октября 2022Россия

В российском регионе мобилизованных вернули домой из-за проблем с алкоголем

Нескольких мобилизованных в Забайкалье отправили домой из-за проблем с алкоголем
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Забайкалье нескольких призванных в рамках частичной мобилизации отправили домой из-за проблем с алкоголем. Об этом в эфире ГТРК «Чита» сообщил депутат Госдумы от российского региона Андрей Гурулев. Запись его выступления опубликована на YouTube.

«Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна — как за бутылкой сбегать», — сказал Гурулев и добавил, что принудительному лечению таких граждан подвергать не будут.

Точное количество мобилизованных, отправленных домой из-за алкоголизма, представитель нижней палаты парламента не назвал.

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О частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать 300 тысяч человек.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что частичная мобилизация в городе завершена. По его словам, столица выполнила все поставленные задачи. Пункты сбора мобилизованных закрылись в 14:00.

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Евгения Куликова
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