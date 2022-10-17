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20:18, 17 октября 2022Силовые структуры

Суд Москвы рассмотрит дело об убийстве девочки в Тюмени

Верховный суд России передал Мосгорсуду на рассмотрение дело об убийстве Насти Муравьевой

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Верховный суд России изменил подсудность уголовного дела об убийстве восьмилетней Насти Муравьевой, совершенном в Тюмени, в котором обвиняется местный житель Виталий Бережной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Материалы переданы для рассмотрения в Мосгорсуд.

4 октября сообщалось, что судья Тюменского облсуда Наталья Жукова взяла самоотвод, отказавшись от участия в этом процессе. Бережного также пытались судить с участием присяжных заседателей, однако вердикт коллегии был аннулирован в связи с нарушением тайны совещательной комнаты.

Ветеран Чечни и бывший полицейский Виталий Бережной обвиняется в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой. По данным следствия, 30 июня 2021 года он на площадке первого этажа жилого дома на улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую девочку, заманил ее в арендованную квартиру и убил. Тело ребенка он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года вынес на берег озера Оброчное. Установлено, что в день убийства мужчина был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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Любовь Ширижик
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