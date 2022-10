Раскрыта способность шмелей к запоминанию

eLife: шмели способны к запоминанию сравнительной информации

Ученые Лондонского университета королевы Марии раскрыли способность шмелей к запоминанию объемов информации, достаточных для эффективного поиска пищи. Так, насекомые не могут долго удерживать информацию, насколько сладким был нектар или пыльца в цветке, но способны запоминать, какой цветок был слаще другого. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале eLife.

В ходе первого эксперимента исследователи обучали шмелей на двух разных парах цветков А и В, С и ​​D, которые содержали растворы с концентрацией сахарозы 45 и 30, 30 и 20 процентов соответственно. Если бы предпочтения шмелей определялись исключительно их памятью об абсолютном уровне вознаграждения (авторы назвали это абсолютной памятью), они не должны были бы отдавать предпочтение между вариантами В и С, имеющими одинаковые концентрации сахарозы. Однако в тесте насекомые чаще посещали цветок С, что указывает на то, что шмели как минимум хранят сравнительные воспоминания, то есть информацию об относительных уровнях вознаграждения.

В другом эксперименте, проверяющем использование шмелями абсолютной памяти, цветок B был более сладким, чем C (30 процентов против 15 процентов). Как и в предыдущем эксперименте, шмели предпочитали цветок С, потому что они запоминали, что он слаще, чем цветок D (10 процентов), в то время как цветок B менее сладкий, чем цветок А (45 процентов). В третьем эксперименте шмели проверялись на способность удерживать информацию, насколько один цветок слаще другого. В цветках А и В были концентрации сахарозы 45 и 30 процентов, а в цветках C и D — 30 и 5 процентов соответственно. Если бы насекомые были способны запоминать количественную разницу между цветками, то C должен быть предпочтительнее, чем А, однако в тесте шмели не видели между ними разницы.

В четвертом эксперименте шмели посещали сначала один цветок, а через час другой цветок, при этом в каждом цветке концентрация сахарозы была выбрана случайно — либо 30, либо 45 процентов. Из-за разделения обоих цветков во времени и пространстве насекомые не могли ранжировать их и в тесте не отдавали предпочтения ни одному из них. Это позволило отвергнуть предположение о том, что сравнительная память затмевает собой абсолютную. Наконец, в пятом эксперименте шмели обучались на цветках, которых помещали на опытную арену поочередно с разницей в несколько минут. В результате они выбирали наиболее сладкий цветок, что показало, что абсолютная память у шмелей все-таки есть, но она очень кратковременная и необходима лишь для первоначального сравнения любых двух вариантов.

Предыдущие исследования показали, что кроме людей к запоминанию как абсолютной, так и сравнительной информации способны скворцы. Ученые объясняют это тем, что они питаются разнообразной пищей, тогда как шмели ограничиваются цветочным нектаром и пыльцой. Несмотря на ограниченную память, шмели довольно эффективно находят самые сладкие цветки.