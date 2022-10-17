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11:10, 17 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Днепропетровской области

Депутат Верховной Рады Гончаренко сообщил о взрывах в Днепропетровской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Стало известно о взрывах в Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Ранее днепропетровские власти сообщили, что в результате ракетной атаки на одном из объектов энергетической инфраструктуры начался сильный пожар. При этом три ракеты удалось уничтожить средствами ПВО.

Утром 17 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Алевтина Запольская
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