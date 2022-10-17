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03:02, 17 октября 2022Экономика

В России упал интерес к доллару

«Прайм»: финансист Степанова заявила, что в России наблюдается спад интереса к доллару

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В России наблюдается явный спад интереса граждан к покупке доллара. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова в беседе с агентством «Прайм».

По словам Степановой, укрепление рубля связано с рекордными показателями во внешней торговле и платежном балансе. Вместе с тем девалютизация финансовой системы продолжает нарастать, и до конца года может произойти новый виток роста российской валюты.

«При этом российские монетарные власти предпринимают попытки вернуть рубль на желаемый для бюджета страны и импорта уровень в районе 66-70 рублей за доллар США», — отметила Степанова. Основным фактором укрепления американской валюты станет возможное увеличение объемов параллельного импорта, резюмировала экономист.

Ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил, что доллар и евро утратят свое влияние в ближайшие месяцы, в том числе на фоне перехода России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах. Васильев отметил, что правительство России удвоит число внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году, а использование дружественных валют увеличится в 13 раз. Среди них — китайский юань, индийская рупия и турецкая лира.

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Юлия Мискевич
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