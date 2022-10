Обнаружены «ломающие» Google поисковые запросы

BleepingComputer сообщило, что запросы о количестве эмодзи в iOS выводили Google из строя

Ряд запросов на английском языке выводил из строя поисковую систему Google, в результате чего она выдавала ошибку. О «ломающих» поисковик сочетаниях слов сообщило издание BleepingComputer.

Отмечается, что неполадки возникали при попытке осуществить в Google.com поиск фраз «how many emojis on iOS» («Сколько эмодзи в iOS») и «How many emojis on Apple» («Сколько эмодзи в Apple»). В этих случаях появлялось уведомление о внутренней ошибке сервера, пользователей просили повторить попытку позднее. Также было обнаружено, что проблема возникает и при других похожих запросах о количестве эмодзи — в частности, «how many emojis on windows» («Сколько эмодзи в Windows»).

Ошибка появлялась как в мобильном приложении Google, так и на сайтах поисковика, указали в издании. Однако позднее проблема перестала возникать и система стала работать как обычно. На момент выхода материала Google не прокомментировала неполадки.

Ранее стало известно, что Google прекратила работу переводчика Google Translate для пользователей из Китая. В компании заявили, что решение было принято из-за низких показателей использования сервиса.