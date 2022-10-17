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16:30, 17 октября 2022Спорт

Умер чемпион Олимпиады-1976 по гандболу в составе сборной СССР

Олимпийский чемпион по гандболу-1976 Юрий Климов умер в возрасте 82 лет

Фото: Telegram-канал ПГК ЦСКА

Умер олимпийский чемпион 1976 года по гандболу в составе сборной СССР Юрий Климов. Об этом сообщается в Telegram-канале гандбольного ЦСКА.

Климов скончался в возрасте 82 лет. Причина смерти бывшего гандболиста не сообщается. Представители армейцев выразили соболезнования его родным и близким.

Климов был заслуженным мастером спорта СССР и одним из учредителей профессионального гандбольного клуба ЦСКА. Помимо золота Игр в Монреале, он завоевал серебро на чемпионате мира 1978 года. В качестве тренера Климов возглавлял основную и молодежную сборную СССР, а также мужскую команду Ирана, с которой взял бронзу Азиатских игр 2006 года.

14 октября на 88-м году жизни умер известный инженер-конструктор и основатель воронежского футбольного клуба «Факел» Виктор Скачилов. Причина смерти не уточняется.

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Ксения Курашкина
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