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21:35, 17 октября 2022Спорт

Гол Кокорина помог «Арису» одержать победу в матче чемпионата Кипра

Гол россиянина Александра Кокорина помог «Арису» одержать победу в матче чемпионата Кипра

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

«Арис» разгромил «Аполлон» в матче седьмого тура чемпионата Кипра по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ариса». Одержать победу команде помог российский форвард Александр Кокорин, забивший гол. Также отметились нападающие Флорисс Джаве и Мариуш Стемпиньский.

15 сентября Кокорин забил дебютный мяч за «Арис» в чемпионате Кипра. Это был первый гол нападающего с 29 ноября 2020 года. Тогда футболист отличился в матче против «Ротора» за московский «Спартак».

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. Всего на счету футболиста три гола и одна результативная передача.

Дарья Коршунова
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