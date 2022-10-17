Ольга Кормухина назвала творчество Киркорова «попсятиной»

Певица Кормухина раскритиковала Киркорова и назвала его творчество «попсятиной»

Российская певица Ольга Кормухина заявила, что на отечественной эстраде не осталось талантливых исполнителей. Видео с комментарием исполнительницы опубликовано на сайте НТВ.

Артистка также раскритиковала Филиппа Киркорова, назвав его творчество «попсятиной». «Про Филиппа Бедросовича поменьше, пожалуйста, спрашивайте. Он в нашей жизни уже не существует. В жизни наших академиков, в жизни нормальных людей, которые любят музыку, его нет», — сказала она.

По словам Киркорова, исполнительница критикует его уже много лет. «Она неравнодушна ко мне, по-моему, с 1988 года, с первого дня нашей встречи. В компании были рокеры. И Оле очень не нравилось мое поп-присутствие в этой тусовке. Я ее дико раздражал», — рассказал он. Артист добавил, что Кормухина не могла пройти мимо него, чтобы «не задеть и не ударить».

Ранее Кормухина раскрыла причину ссоры с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Она призналась, что конфликт между ними произошел по причине ее ухода из Театра песни, которым руководила Пугачева. «Алла тогда выбрала меня и [композитора Владимира] Преснякова в худсовет театра. Но я отказалась в этом участвовать и ушла в самостоятельное плавание. Пугачева, конечно, обиделась на меня. Но я ни разу не пожалела», — призналась артистка.