Раскрыты личности погибших на полигоне в Белгородской области

Среди погибших на полигоне под Белгородом были призванные из Рязани, Смоленска и Дмитрова

Среди погибших в результате теракта на полигоне под Белгородом были жители разных регионов России и уроженец Украины. Как минимум трое из них были призваны на службу по контракту. Их личности РБК раскрыли источники, один из которых близок к Следственному комитету, а другой — знаком с ходом расследования.

По словам собеседников издания, несколько погибших были призваны из Рязани (1998 и 1977 года рождения ), еще три человека из Нижегородской области (1971, 1977 и 1978 года рождения), двое из Воскресенска (1994 и 1986 года рождения). Также среди убитых были люди из Смоленска (1983 года рождения) и подмосковного Дмитрова (1981 года рождения).

Кроме того, погибли 53-летний уроженец Херсонской области, призванный комиссариатом Якутской области, и уроженец Украины.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что среди погибших в результате стрельбы на полигоне под Белгородом были жители региона. Он сообщил, что погибшие нижегородцы ушли на службу добровольно и заключили контракты с Минобороны России.

Теракт на полигоне под Белгородом произошел 15 октября. В Минобороны уточнили, что два человека из стран СНГ открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами. Ответным огнем преступники были уничтожены.

16 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Военные следователи выяснят все обстоятельства ЧП, в результате которого погибли 11 человек и еще 15 получили ранения.