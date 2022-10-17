Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Барыс
Сегодня
16:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|9-й тур
11:28, 17 октября 2022Спорт

Месси назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре

Аргентинец Лионель Месси назвал главными фаворитами ЧМ в Катаре Бразилию и Францию

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Нападающий парижского ПСЖ и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал фаворитов чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит RMC Sport.

Форвард заявил, что считает сборные Бразилии и Франции главными претендентами на победу в турнире. «У Франции впечатляющие игроки. К тому же один тренер [Дидье Дешам] долгое время возглавляет команду. И у Бразилии тоже [Аденор Бакши]», — объяснил он. Аргентинец добавил, что наиболее опасными соперниками являются также сборные Германии, Англии и Испании.

15 октября Месси рассказал о самом большом страхе перед чемпионатом мира. Футболист признался, что боится травм, так как они могут не позволить ему принять участие в турнире. При этом он подчеркнул, что лучше всего вести себя на поле как обычно, не задумываясь о рисках и возможных последствиях для здоровья.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе D с Австралией, Данией и Тунисом. Бразильские футболисты на групповом этапе поборются с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна в группе G.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Названо условие присоединения Сербии к санкциям против России
Премьер Украины сообщил об атаках на энергообъекты страны
Страны ЕС согласовали гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана
Боррель ответил на вопрос об истощении помощи Украине словами «денег достаточно»
Глава СПЧ высказался о законопроекте об ответственности за пропаганду ЛГБТ
Москвичи бросились скупать элитную недвижимость
Пакистан рассказал о трудностях с газовым проектом России
Россиянам назвали самые выгодные направления для отельного отдыха
Цены на газ в Европе резко снизились
Суд арестовал трех подозреваемых в причастности к взрыву на Крымском мосту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.