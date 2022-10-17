Месси назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре

Аргентинец Лионель Месси назвал главными фаворитами ЧМ в Катаре Бразилию и Францию

Нападающий парижского ПСЖ и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал фаворитов чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит RMC Sport.

Форвард заявил, что считает сборные Бразилии и Франции главными претендентами на победу в турнире. «У Франции впечатляющие игроки. К тому же один тренер [Дидье Дешам] долгое время возглавляет команду. И у Бразилии тоже [Аденор Бакши]», — объяснил он. Аргентинец добавил, что наиболее опасными соперниками являются также сборные Германии, Англии и Испании.

15 октября Месси рассказал о самом большом страхе перед чемпионатом мира. Футболист признался, что боится травм, так как они могут не позволить ему принять участие в турнире. При этом он подчеркнул, что лучше всего вести себя на поле как обычно, не задумываясь о рисках и возможных последствиях для здоровья.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе D с Австралией, Данией и Тунисом. Бразильские футболисты на групповом этапе поборются с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна в группе G.