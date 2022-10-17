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18:31, 17 октября 2022Культура

Звезда «Флэша» отказался признавать вину в деле о краже со взломом

Актер Эзра Миллер отказался признавать вину в деле о краже со взломом

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американский актер Эзра Миллер отказался признавать себя виновным в деле о краже со взломом в Вермонте, США. Об этом сообщает Deadline.

Официальное обвинение в краже было предъявлено Миллеру 7 августа. Согласно отчету полиции, 1 мая в 5:55 по местному времени актер проник в частный дом в Стэмфорде и украл несколько бутылок с алкоголем. Допросив свидетелей и изучив записи с видеокамер, полиция установила подозреваемого.

Судебное заседание по делу о краже состоялось 17 октября. В случае, если актера признают виновным, звезде «Флэша» грозит до 26 лет тюремного заключения и штраф в размере 2000 долларов. В ходе слушания дела Верховный суд Грин-Маунтин запретил Миллеру взаимодействовать с жертвой кражи Исааком Винокуром. Дата следующего судебного заседания пока неизвестна.

Дело о краже со взломом — не единственный скандал в жизни Миллера. В апреле этого года актер напал на женщину в баре и в ходе потасовки бросил в нее стул. Ранее Миллера также обвиняли в хулиганстве, домогательствах и применении насилия в отношении несовершеннолетней. В 2020 году Эзра подрался с фанаткой, после чего начал ее душить. В августе артиста привлекли к делу о пропаже женщины и ее детей.

Ранее сообщалось, что Миллер вернулся к съемкам во «Флэше» после публичных извинений за скандалы.

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Дениза Мацаева
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