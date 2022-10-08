Эзра Миллер вернулся к съемкам во «Флэше» после публичных извинений за скандалы

Актер Эзра Миллер вернулся к съемкам в фильме «Флэш» после публичных извинений за скандалы

Американский актер Эзра Миллер вернулся к съемках в фильме «Флэш», в котором исполняет главную роль. Об этом пишет The Wrap.

Уточняется, что артист снялся в нескольких сценах картины. Съемки возобновились после того, как Миллер в середине августа принес публичные извинения за свое скандальное поведение, кражи со взломом, домогательства и нападения. Артист также признался в психических расстройствах и выразил намерение заняться своим лечением.

Ранее сообщалось о том, что киностудия Warner Bros. рассмотрит отмену выхода «Флэша» из-за скандалов с участием Миллера.

Премьера супергеройского фильма «Флэш» с Миллером в главной роли назначена на июнь 2023 года. Эзра завершил работу в проекте несколько лет назад, однако после съемок картины неоднократно попадал в центр разных скандалов. В апреле этого года актер напал на женщину в баре и в ходе потасовки бросил в нее стул. Ранее Миллера также обвиняли в хулиганстве, домогательствах и применении насилия в отношении несовершеннолетней. В 2020 году Эзра подрался с фанаткой, после чего начал ее душить. В начале августа актера обвинили в краже со взломом, позднее его также привлекли к делу о пропаже женщины и ее детей.