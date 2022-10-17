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22:31, 17 октября 2022Наука и техника

В «Роскосмосе» заявили об угрозе космического мусора МКС

«Роскосмос»: МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Международная космическая станция (МКС) выполнит маневр уклонения от космического мусора, рассказал космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин, пишет ТАСС.

По его словам, в понедельник, 17 октября, для этого ненадолго включат двигатели грузового космического корабля «Прогресс МС-20». Они заработают в 22:27 по московскому времени. «Процедура рутинная, экипаж, возможно, ничего не почувствует», — заявил космонавт.

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В прошлый раз станция уклонялась от космического мусора в июне текущего года, когда обломки спутника «Космос-1408» должны были пройти на расстоянии 285 метров от МКС.

В ноябре 2021 года МКС заугрожал китайский мусор. Один из примерно 2,5 тысячи обломков китайского метеоспутника Fengyun-1C образовался в январе 2007 года в результате испытания Пекином противоспутникового оружия.

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Марина Совина
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