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10:06, 17 октября 2022Бывший СССР

Мирошник объяснил призывы Зеленского экономить энергию

Глава представительства ЛНР заявил, что Зеленский призывает экономить энергию для фронта

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, призывая экономить электроэнергию, думает не о гражданах своей страны, а лишь о нуждах фронта. Такое мнение высказал глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Обращения Зеленского об экономии электроэнергии — это призыв не использовать для себя и своих детей, а экономить для нужд убийства людей. Чтобы электровозы тянули поезда с военной техникой, чтобы работал интернет и спецсвязь для получения развединформации от Запада. А люди? Люди нужны только для мобилизации», — сказал Мирошник.

Ранее стало известно, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Утром 17 октября по критической инфраструктуре разных регионов страны были нанесены удары.

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