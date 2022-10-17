Российские баскетболистки пропустят чемпионат Европы 2023 года

Российских баскетболисток отстранили от участия в отборе на чемпионат Европы 2023 года

Женскую сборную России по баскетболу отстранили от участия на чемпионат Европы-2023. Об этом сообщается на сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Исполнительный комитет ФИБА принял решение исключить российских баскетболисток из отборочного турнира. Квалификационные матчи должны были пройти в ноябре и феврале.

Ранее ФИБА отстранила российские национальные команды и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Организация проводит матчи Кубка мира и Евробаскет. Ограничения также коснулись команд в баскетболе 3 на 3.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал рекомендацию стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников.