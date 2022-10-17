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04:12, 17 октября 2022Экономика

Раскрыта причина остановки добычи нефти на «Сахалине-1»

«Ъ»: Exxon остановила «Сахалин-1» из-за отказа работать с танкерами «Совкомфлота»

Фото: Global Look Press

Остановка нефтедобычи на проекте «Сахалин-1» связана с отказом оператора проекта — американской Exxon (доля 30 процентов) отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота». Такую причину раскрыли источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией.

Добыча на проекте прекратилась в мае, хотя отгрузки с проекта «Сахалин-2» в похожей ситуации продолжились. Собеседники издания рассказали, что проблема возникла из-за отказа Exxon продолжать работать с танкерами «Совкомфлота», который в конце марта попал под санкции. В результате его суда лишились страховки от Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs).

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«Совкомфлот» привлек для своих танкеров российских страховщиков, но Exxon настаивала на обязательном P&I-страховании (страхование широких, неопределенных рисков) и отказалась возобновлять отгрузки. В итоге уже в мае добыча на проекте прекратилась из-за переполнения резервуаров с нефтью в порту Де-Кастри в Хабаровском крае, откуда она отгружается на мировой рынок.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче всех прав и обязанностей участников проекта «Сахалин-1» в специально создаваемое новое российское юридическое лицо. Новому оператору передадут все права и обязанности «Эксон Нефтегаз Лимитед» — «дочки» ExxonMobil, которой принадлежит 30 процентов в «Сахалине-1». Компания в марте заявила о выходе из проекта, а затем блокировала его работу.

Правительство России распорядилось создать нового оператора проекта «Сахалин-1» — ООО «Сахалин-1» (Sakhalin-1 LLC) — с регистрацией в Южно-Сахалинске. Управляющей компанией нового оператора назначена дочерняя структура «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

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Марина Совина
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