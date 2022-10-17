В США выразили опасения из-за передачи саудовцами оборонных технологий России

Сенатор Блюменталь опасается, что Саудовская Аравия передаст России технологии США

Американский сенатор Ричард Блюменталь выразил опасения, что Саудовская Аравия может передать России оборонные технологии США. Его слова приводит The Guardian.

Отмечается, что ранее политик выступил с предложением приостановить передачу военных технологий Саудовской Аравии на фоне решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, и заявил, что намерен «глубже изучить риски» в ходе переговоров с Пентагоном.

По словам Блюменталя, одна из его главных забот — не допустить, чтобы Россия не извлекла выгоду из технологий, которыми США поделились с партнерами в Эр-Рияде. «Мы проконсультируемся с Пентагоном, очень откровенно поговорим с ними о том, как они оценивают риск при передаче технологий передовых систем вооружений», — сказал он, добавив, что это должно стать «предметом пристального внимания».

Сенатор также отметил, что поддерживает предложение о передаче оружия, которое находится в Саудовской Аравии, и то, что еще находится в пути Украине.

Однако ряд аналитиков отмечает, что передача оружия Киеву осложняется тем, что для управления системами требуется американский персонал, что приведет к эскалации конфликта. В свою очередь Блюменталь отметил, что проводить обучение украинских бойцов можно за пределами страны.

Старший научный сотрудник Ассоциации по контролю над вооружениями Джефф Абрамсон указал, что Саудовская Аравия десятилетиями была крупным покупателем американского военного оборудования, включая самые современные системы вооружений.

Ранее глава Минобороны Саудовской Аравии Халед бен Салман Аль Сауд выразил удивление из-за обвинений в адрес королевства из-за поддержки России в конфликте на Украине. Он считает, что они безосновательны.